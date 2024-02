A- A+

Tribunal Superior Eleitoral aprova lista que destrava julgamento de Moro Processo que pode culminar na cassação do mandato do senador vai ser julgado na Corte eleitoral paranaense

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou lista tríplice que irá recompor a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), onde o ex-juiz e senador Sergio Moro será julgado em ação que pode resultar na cassação de seu mandato.

No último sábado, terminaram os mandatos de José Rodrigo Sade e Roberto Aurichio Junior como magistrados substitutos no TRE-PR. Dias antes, já havia se encerrado o período do advogado Thiago Paiva dos Santos, titular do colegiado, como integrante da Corte.

Para analisar casos como o de Moro, a Constituição prevê que o tribunal precisa ter quórum máximo, com todos os sete componentes presentes.

A escolha dos novos membros é uma atribuição do presidente da República, mas Lula ainda dependia da aprovação da lista tríplice pelo TSE para fazer a indicação. A partir desta quinta, portanto, será possível preencher as cadeiras vagas.

