Troca no comando da Caixa: quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por Lira ao cargo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, nesta quarta-feira, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Quem assume o posto é o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes?

Viera Fernandes é servidor de carreira da Caixa e já foi presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da instituição. Conterrâneo e aliado do líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), ele trabalhou como secretário-executivo quando o parlamentar era ministro das Cidades, no governo Dilma Rousseff (PT).

Além disso, Vieira Fernandes já foi secretário executivo de Gilberto Occhi, que é ligado ao PP, no Ministério da Integração Nacional. A batida de martelo sobre o banco ocorre na semana em que Lula retoma à presidência, após semanas de licença médica devido a uma cirurgia no quadril.

Carlos Antônio Vieira Fernandes foi indicado por quem?

De acordo com integrantes do PP, o nome de Vieira foi levado ao governo pouco antes de Lira iniciar uma viagem para Índia e para China. Com a volta ao Brasil do presidente da Câmara, a movimentação pela troca foi retomada, ao mesmo tempo que os projetos econômicos travados no Congresso começam a ser tocados. Líderes da Casa sinalizaram que vão aprovar o projeto de lei que estipula a taxação de offshores e fundos exclusivos, atingindo os “super ricos”.

Como mostrou O Globo, a estratégia de Lira é dividir as 12 vice-presidências com PP, Republicanos, PSD e União Brasil.

Veja também

Indígenas Demarcações são fundamentais para futuras gerações, diz cacique Raoni