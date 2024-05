A- A+

SOLENIDADE TRT-6 homenageia 81 nomes com entrega de medalhas nesta terça-feira (28) A solenidade aconteceu nesta terça-feira (28), no Teatro de Santa Isabel, no Recife

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco (TRT-6) realizou, nesta terça-feira (28), a cerimônia de entrega das medalhas Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira e Juiz Eurico de Castro Chaves Filho, a mais alta condecoração de reconhecimento a figuras ilustres e servidores dedicados da Justiça do Trabalho. No total, 81 nomes foram condecorados com a honraria; entre autoridades, instituições, magistrados, servidores e por aclamação.

A solenidade, que aconteceu no Teatro de Santa Isabel, localizado no bairro de Santo Antônio, no Recife, foi presidida pela desembargadora Nise Pedroso de Souza, presidente do TRT-6.

Segundo a presidente, a medalha é uma tradição do mês de maio para o tribunal, além de ser, também, uma forma de agradecimento para aqueles que contribuíram com a sociedade.

“Prestigiamos as personalidades que, de certa forma, ajudaram a justiça do trabalho e a sociedade. Além, também, dos servidores e magistrados da justiça do trabalho que completaram mais de 25 anos de serviço. O objetivo é agradecer e homenagear a todos que, de certa forma, ajudam na instituição Justiça do Trabalho e também contribuem para a sociedade, como um todo”, afirmou a magistrada.

O senador Fernando Dueire, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Macedo Gomes, e o superintendente regional da Polícia Federal, Antônio de Pádua, foram alguns dos homenageados da noite e receberam a medalha pelas mãos da presidente do TRT.

Entre os agraciados com a homenagem deste ano, também estão o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a senadora Teresa Leitão (PT), o deputado Túlio Gadelha (Rede), o também senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) e o ministro vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho. Esses devem receber a honraria em momento oportuno.

Medalha Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira

A Medalha Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, da categoria Mérito Judiciário, é dedicada a personalidades nacionais e estrangeiras que se destacam em suas áreas de atuação ou que prestam relevantes serviços à Justiça do Trabalho.

Instituída em 1988 pelo então presidente do TRT-6, desembargador José Guedes Corrêa Gondim Filho, a medalha celebra o centenário da abolição da escravatura no Brasil. João Alfredo Corrêa de Oliveira, pernambucano que dá nome à honraria, foi conselheiro de Estado no Brasil Império e coassinou a Lei Áurea com a princesa Isabel.

Em seus 36 anos de existência, a medalha já foi entregue a diversas personalidades de destaque, incluindo o escritor Ariano Suassuna, o compositor Capiba, o arcebispo dom Helder Câmara e o artista plástico Francisco Brennand.

Este ano, 33 personalidades de várias áreas e cinco instituições foram agraciadas com a mais alta condecoração do TRT-6.

Confira a lista dos homenageados:



Alexandre Luiz Ramos, Ministro do TST;

Alfredo Macedo Gomes, Reitor da UFPE;

Anália Belisa Ribeiro Pinto, Consultora sênior The Freedom Fund;

André Baptista Coutinho, Advogado;

Andréa Guimarães Gurgel, Diretora do Hospital Militar de Área do Recife e membro do Quadro de Estado-Maior da Ativa do Exército;

Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, Superintendente Regional da Polícia Federal;

Antonio Torres Montenegro, Professor da UFPE;

Bruno Moury Fernandes, Advogado;

Cristiane Vieira de Albuquerque, Coronel da Polícia Militar de Pernambuco;

Douglas Alencar Rodrigues, Ministro do TST;

Eduardo Sergio de Almeida, Desembargador Ouvidor do TRT da 13ª Região;

Eridson João Fernandes Medeiros, Desembargador Presidente do TRT da 21ª Região;

Fabio Túlio Correia Ribeiro, Desembargador Ouvidor do TRT da 20ª Região;

Fernando André Leão Carvalho, Advogado;

Fernando Antonio Caminha Dueire, Senador da República por Pernambuco;

Janice Alcântara da Rocha Bortolassi, Chefe de Gabinete do Ministro do TST Guilherme Augusto Caputo Bastos;

Joana Carolina Lins Pereira, Desembargadora Federal do TRF da 5ª Região;

João Henrique de Andrade Lima Campos, Prefeito do Recife;

José Marcos Ferreira de Melo, Empresário;

Juliana Lyra Barbosa, Juíza Titular da 23ª VT do Recife;

Kátia do Rego Barros, Diretora da Secretaria Acadêmico-Executiva da Escola Judicial do TRT6;

Leonardo Camello, Advogado;

Leonardo José Videres Trajano, Desembargador do TRT da 13ª Região;

Márcia Rino Martins de Araújo, Advogada;

Maria do Rosário Ribeiro de Oliveira Barbosa, Chefe do CEJUSC do 2º Grau do TRT6;

Maria Teresa Leitão de Melo, Senadora da República por Pernambuco;

Marilma Torres Gouveia de Oliveira, Professora;

Pedro José de Albuquerque Pontes, Procurador-Geral do Município do Recife;

Túlio Gadelha Sales de Melo, Deputado Federal por Pernambuco;

Vanessa Maria Vieira Bitu, Advogada;

Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto, Senador da República pela Paraíba;

Vital do Rêgo Filho, Ministro Vice-Presidente do TCU;

Wiviane Maria Oliveira Souza, Juíza Substituta e Coordenadora da Escola Judicial do TRT6.

Instituições:

Abrigo Espírita Lar de Jesus;

Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso;

Lar do Nenen;

Tear Filmes – Murilo Meola e Flávio Ermírio;

The Exodus Road.

Por Aclamação - post mortem



Marcelo José Corrêa de Araújo, Advogado.

Medalha Juiz Eurico de Castro Chaves Filho

A Medalha Juiz Eurico de Castro Chaves Filho, da categoria Mérito Funcional, é concedida a magistrados e servidores da Justiça do Trabalho da 6ª Região com, no mínimo, 25 anos de serviço e sem registros de punições funcionais.

Criada em 1987, a medalha honra a memória do magistrado Eurico de Castro, que presidiu o TRT-6 em três diferentes períodos (1946/1951, 1955/1959 e 1963/1966). Foi durante a gestão do ex-presidente, em 1946, que o Tribunal passou a integrar o Poder Judiciário da União.

Este ano, 42 pessoas, entre magistrados e servidores, foram reconhecidas por décadas de dedicação e serviço.

Confira a lista dos homenageados:

Magistrados:



Ana Cristina Argolo de Barros, Juíza Titular da VT de Timbaúba;

Gustavo Augusto Pires de Oliveira, Juiz Titular da 11ª VT do Recife

Josimar Mendes da Silva Oliveira, Juíza Titular da 6ª VT de Jaboatão dos Guararapes;

Luciana Paula Conforti, Juíza Titular da 1ª VT de Barreiros;

Tânia Regina Chenk Allatta, Juíza Titular da 3ª VT do Cabo de Santo Agostinho;

Saulo Bosco Souza de Medeiros, Juiz Titular da 1ª VT de Jaboatão dos Guararapes.

Servidores:

Adriana Barros de Figueiredo, 17ª VT do Recife;

Adriana Maia Porto, CEJUSC de Jaboatão dos Guararapes;

Adriano Antônio da Silva, Gabinete do Desembargador Edmilson Alves;

Ana Elizabeth Maia Guedes Alcoforado Smith, Gabinete da Desembargadora Dione Nunes;

Ana Lúcia Príncipe de Lima, VT de Serra Talhada;

Ana Paula Botelho de Mello Cavalcanti Fernandes, Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais;

Ana Paula da Costa Barros Monte, Seção de Benefícios;

Arthemisa Ribeiro de Lima, Secretária de Distribuição de Mandados Judiciais;

César Rômulo de Alencar Rosa, VT de Salgueiro;

Cleômenes Silva de Jesus, Seção de Polícia Judicial;

Cybelle Lustosa de Paula, Coordenadoria de Comunicação Social;

Everson Lemos de Araújo, Seção de Polícia Judicial;

Flávio Alencar de Sá, 2ª VT de Petrolina;

Flávio Ricardo Ribeiro Bispo, 2ª VT de Olinda;

Genival dos Santos Pereira Júnior, 21ª VT do Recife;

Geovânia Maria Freitas, Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais;

Gilberto Vieira da Silva, Divisão de Pesquisa Patrimonial;

Hamilton Carlos Silva Melo, Removido para o TRT da 19ª Região;

José Wericules Esteves do Rego, 2ª VT do Cabo de Santo Agostinho;

Liliana Vergetti Galindo Vidal, 19ª VT do Recife;

Luciana Rodrigues dos Santos, Licenciada para o TRT da 24ª Região;

Luciana Soares de Carvalho, Divisão de Desenvolvimento de Pessoal;

Marcelo Brener de Araújo Palhano, 4ª VT do Recife;

Marcelo Carlos de Albuquerque Gusmão, Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais;

Maria da Conceição Carvalho de Andrade, 1ª VT de Nazaré da Mata;

Maria Goreth Nogueira Moraes, 1ª VT de Nazaré da Mata;

Maria Tavares Leal, Coordenadoria de Apoio ao Primeiro Grau;

Patrícia Cordeiro Emery Lopes, 1ª VT do Recife;

Patrícia Paegle, Seção de Projetos;

Sílvia Christina Uchoa Cavalcanti Vasconcelos, Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais;

Sílvio Ramos da Silva, Seção de Monitoramento, Acompanhamento e Auditoria dos Atos de Gestão,

Simone Regina Pinheiro Bomfim Aragão, Seção de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo da Escola Judicial do TRT6;

Valdir Gomes da Silva, Núcleo de Manutenção;

Valma Fonseca de Oliveira, Divisão de Hasta Pública;

Verônica Maria Moura de Souza, Gabinete do Desembargador Valdir Carvalho;

Wellington Correia de Oliveira, Seção de Polícia Judicial do Fórum Advogado José Barbosa de Araújo.

