Trump acha que o Brics está tentando minar os interesses dos EUA, diz porta-voz da Casa Branca

A secretária de Comunicação e porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, acredita que o Brics está "tentando minar os interesses dos EUA", em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 7, ao ser questionada sobre a tarifa ameaçada pelo republicano.



"Trump está garantindo que os EUA serão tratados de forma justa no cenário global", disse, ao pontuar que o presidente está "monitorando de perto" a cúpula do grupo que acontece no Rio de Janeiro. "Trump não acredita que o Brics esteja se fortalecendo", acrescentou.

Ainda sobre acordos comerciais e tarifas, Leavitt informou que aproximadamente outras 12 nações - ainda não informadas -, além do Japão e da Coreia do Sul, receberão hoje cartas sobre tarifas, que serão publicadas na Truth Social. "Haverá cartas adicionais além das 12 nações. Os EUA estão perto de outras acordos comerciais. Trump e os negociadores querem os melhores negócios para o país", disse.

A porta-voz afirmou que os documentos a serem enviados aos países "serão levados a sério" e que o presidente americano recebe ligações de líderes do mundo todo "implorando para alcançar acordos". "Trump assinará ordem executiva adiando prazo de tarifas de julho para 1º de agosto", informou.

Hoje, Trump receberá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, e, de acordo com a secretária, serão discutidos os "desdobramentos positivos" na região e no mundo. Em relação à um acordo com o Irã, ela ressaltou que "Trump está sempre interessado em diplomacia e paz permanente" e que o presidente é "a pessoa certa para levar o Oriente Médio para trajetória correta".

Leavitt disse ainda que é preciso acabar com a guerra em Gaza, levar os reféns para casa e esclareceu: "Trump nunca mencionou 'tomada de Gaza', mas sim uma reconstrução". Ela também mencionou que amanhã (terça, 8) Trump fará uma reunião de Gabinete e, "provavelmente na sexta-feira (11)", visitará o Texas, após as enchentes na região.

