A- A+

ASSEMBLEIA DA ONU Trump adotou "tom mais ameno" após discurso contundente" de Lula, diz NYT; veja repercussão Imprensa estrangeira ressaltou as 'críticas indiretas' do petista ao presidente americano

Os discursos de Donald Trump e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, repercutiram na imprensa internacional em meio à crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O mandatário americano, que se encontrou com Lula pouco antes de ocupar o centro do plenário, afirmou que o petista "parecia um homem muito legal" e que ambos "tiveram uma química excelente", além de deixar em aberto a possibilidade de uma reunião.



Para o jornal The New York Times, Trump adotou "um tom mais ameno em relação ao Brasil" após o "discurso contundente" de Lula, que criticou as sanções aplicadas ao país e denunciou as tentativas de ingerência estrangeira.

De acordo a publicação do The New York Times, o presidente americano "estendeu um ramo de oliveira" — expressão utilizada para a busca de paz em conflitos — ao petista ao elogiá-lo e deixar em aberto a possibilidade de realizar uma conversa para tratar da crise.

"Seus comentários vieram após um discurso de abertura contundente de Lula na Assembleia, que pareceu mirar indiretamente no líder americano e em suas exigências para que o Brasil interrompa o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump", destacou o jornal.

O jornal britânico The Guardian abordou o discurso de Lula em defesa da democracia, com "uma defesa apaixonada" do Brasil e "críticas indiretas" a Trump. O veículo também ressaltou as pressões feitas pelo governo americano por conta do julgamento e da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação penal que apurou a tentativa de golpe de Estado.

"Lula elogiou o esforço bem-sucedido do Brasil para repelir 'um ataque sem precedentes' do movimento de extrema direita liderado por Bolsonaro", destacou o jornal. "Em uma referência inconfundível, mas indireta, ao governo Trump, Lula criticou as tentativas estrangeiras de interferir no recente julgamento", completou.

O Guardian ressaltou as "acusações de censura, repressão e perseguição de opositores políticos" feitas por Trump ao governo brasileiro durante o discurso na ONU, embora "a campanha de pressão" dos EUA não tenha conseguido "salvar a pele" de Bolsonaro.

"A campanha de pressão de Trump também parece ter aumentado as chances de Lula conquistar um quarto mandato histórico nas eleições do ano que vem", avaliou em outro trecho.

Já a agência de notícias americana Bloomberg ressaltou que Trump "ofereceu palavras calorosas" a Lula, mesmo não deixando de abordar em seu discurso que o Brasil ficaria "enfraquecido" sem a parceria comercial com os Estados Unidos. O portal também destacou a possível reunião entre os líderes em meio à crise diplomática.

Para a Reuters, agência de notícias britânica, os comentários de Trump "animaram os mercados brasileiros", com alta no Ibovespa e valorização do real. "A Presidência do Brasil confirmou posteriormente a possibilidade de uma conversa entre os líderes na próxima semana. Em seus comentários à Assembleia Geral, Lula fez uma severa repreensão à política externa dos EUA", também destacou o veículo.

'Vamos nos encontrar'

Trump, afirmou durante seu discurso, que se encontrou com Lula pouco antes de ocupar o centro do plenário em Nova York. Os dois teriam se abraçado e concordado em se encontrar na semana que vem, segundo o americano. A fala de Trump aconteceu após o discurso do presidente brasileiro, que fez várias críticas indiretas aos EUA e ao republicano. O governo brasileiro confirmou ao Globo que os presidentes se encontraram, mas não que uma reunião oficial havia sido marcada.

— Combinamos que vamos nos encontrar na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, uns 20 segundos. Em retrospecto, que bom que esperei, porque isso não tem funcionado bem [diálogo com Lula], mas conversamos, tivemos uma boa conversa, e combinamos de nos encontrar na semana que vem. Mas ele parecia um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Tivemos ao menos 39 segundos de uma química excelente. É um bom sinal — afirmou o presidente americano.

Apesar do comentário, a menção ao Brasil não ocupou um espaço central o discurso do americano. Conforme mostrou a coluna de Malu Gaspar, no GLOBO, Trump citou mais de 20 países antes de se referir a Lula ou ao país, citando aliados e rivais e situações geopolíticas em quase todos os continentes.

Veja também