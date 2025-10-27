Seg, 27 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda27/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Rússia

Trump afirma que teste de míssil da Rússia 'não é apropriado'

Conversas entre Moscou e Kiev estagnaram apesar da pressão dos Estados Unidos

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que o anúncio de seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, sobre um teste de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear "não é apropriado".

"Ele deveria terminar a guerra (na Ucrânia). Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está quase em seu quarto ano. Isso é o que ele deveria fazer em vez de testar mísseis", declarou Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

Putin anunciou no domingo o teste final do míssil Burevestnik, do qual afirmou ter "alcance ilimitado".

Leia também

• Rússia testa míssil com energia nuclear para proteger interesses, diz fonte do Kremlin

• Estados Unidos anunciam acordo para guerra comercial com a China

• Ucrânia pede proteção aérea a aliados após bombardeios russos deixarem quatro mortos

Trump prometeu que terminaria rapidamente com a guerra na Ucrânia ao retornar ao poder, em janeiro, mas as conversas entre Moscou e Kiev estagnaram apesar da pressão dos Estados Unidos.

As forças russas avançaram lenta e gradualmente na Ucrânia nos últimos meses.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter