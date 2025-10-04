A- A+

internacional Trump alerta o Hamas que 'não vai tolerar nenhum atraso' na aplicação do seu plano Presidente norte-americano pretende implementar um plano de cessar-fogo, a liberação dos reféns, retirada gradual do exército israelense de Gaza, desarmamento do Hamas e o exílio de seus combatentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ao Hamas, neste sábado (4), que "não vai tolerar nenhum atraso" na aplicação do seu plano para a libertação dos reféns que o grupo islâmico palestino mantém na Faixa de Gaza.

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o gênero do presidente, Jared Kushner, viajam ao Egito para encerrar os diálogos sobre as condições de liberação dos reféns, anunciou a Casa Branca neste sábado.

Trump expressou satisfação em uma mensagem publicada em sua plataforma, Truth Social, de que "Israel tenha interrompido temporariamente os bombardeios para dar uma oportunidade para que a liberação dos reféns e um acordo de paz se concretizem".

No entanto, o exército israelense anunciou, neste sábado, que continuou com suas operações na Faixa de Gaza, onde a Defesa Civil, sob a autoridade do Hamas, relatou um "violento" bombardeio noturno israelense que deixou seis mortos.

"O Hamas deve agir rapidamente. Caso contrário, todas as opções serão consideradas. Não vou tolerar nenhum atraso", acrescentou Trump, que também declarou "qualquer resultado no qual Gaza siga representando uma ameaça" para Israel.

"Vamos fazê-lo rápido", insistiu, referindo-se à implementação de seu plano, que inclui um cessar-fogo, a liberação dos reféns em 72 horas, a retirada gradual do exército israelense de Gaza, o desarmamento do Hamas e o exílio de seus combatentes.

Na sexta-feira, o magnata republicano instruiu Israel a “cessar imediatamente o bombardeio de Gaza” para permitir a libertação dos reféns, após o anúncio do Hamas de que aceitava seu plano de paz.

Veja também