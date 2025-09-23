A- A+

Internacional Trump anuncia na ONU que se reunirá com Lula 'na semana que vem' "Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (23), na Assembleia Geral da ONU, que se reunirá "na semana que vem" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a tensões diplomáticas entre os dois países.



"Vamos nos reunir na semana que vem, caso alguém esteja interessado", declarou Trump na ONU minutos após o discurso de Lula, no qual criticou as tarifas e sanções impostas por Washington.

