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ELEIÇÕES 2026 Trump aproveita eleições no Brasil para criticar a contagem de votos nos EUA A contagem de votos é uma das obsessões do norte-americano, que enfrenta perspectivas desfavoráveis nas eleições de meio de mandato

O presidente americano, Donald Trump, aproveitou o primeiro turno das eleições no Brasil, que deu vantagem ao candidato conservador Flávio Bolsonaro (PL), para criticar a contagem de votos em algumas regiões dos Estados Unidos dominadas pelos democratas.

"125 milhões de pessoas votaram no primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, NO MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem manipulados... digo, calculados", disse Trump em sua plataforma Truth Social, na noite de domingo.

A contagem de votos é uma das obsessões de Trump, que enfrenta perspectivas desfavoráveis nas eleições de meio de mandato, segundo as pesquisas.

Trump afirma, sem apresentar provas, que venceu as eleições de 2020 contra o democrata Joe Biden. Desde então, ele transformou as críticas à contagem de votos em um dos eixos de sua política interna.

O Departamento de Justiça abriu investigações sobre estados democratas, como Califórnia e Illinois.

Nos Estados Unidos, as eleições legislativas e presidenciais são organizadas pelos estados.

O Brasil, por outro lado, conta com um sistema federal e um Tribunal Superior Eleitoral que centraliza e organiza as eleições.

Trump havia dito, na semana passada, que acompanhava "de perto" as eleições presidenciais brasileiras.

Flávio Bolsonaro obteve 47,06% dos votos, contra 45,12% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quase 100% das urnas apuradas.

Um triunfo de Flávio Bolsonaro representaria uma grande vitória estratégica para Trump, que criou uma aliança de segurança regional, o Escudo das Américas, com a maioria dos países da região.

Flávio disse estar disposto a solicitar a adesão do Brasil a essa aliança.

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