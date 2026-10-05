Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Segundo turno

Trump comemora vitória de Flávio, mas prevê eleição disputada

"Grande vitória", declara o presidente americano durante entrevista

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro visitou Donald Trump em 26 de maio de 2026, na Casa Branca Flávio Bolsonaro visitou Donald Trump em 26 de maio de 2026, na Casa Branca  - Foto: X Eduardo Bolsonaro/Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 5, que está acompanhando os resultados das eleição presidencial brasileira e disse que acha que "vai ser uma eleição muito acirrada".

Falando com repórteres do lado de fora da Casa Branca antes de embarcar para o estado de Nebraska, Trump foi perguntado sobre a vitória de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. "É uma grande vitória, apertada, mas realmente impressionante", respondeu o republicano.
 

Leia também

• Trump e republicanos enfrentam desafio de pesquisas desfavoráveis a um mês das eleições

• Trump aproveita eleições no Brasil para criticar a contagem de votos nos EUA

• Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar rapidez da apuração do voto eletrônico

Reportar Erro

Veja também

Newsletter