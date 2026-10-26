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Derrota Trump diz que eleições no Brasil foram "fraudadas" e "muito corruptas" Presidente dos Estados Unidos classifica como "terrível" o processo eleitoral deste domingo (25)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (26) que as eleições no Brasil foram "fraudadas" e "muito corruptas", após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre seu aliado conservador, Flávio Bolsonaro (PL).

"Na minha opinião, foi terrível", disse Trump a jornalistas ao deixar Washington com destino a um comício de campanha para as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos. "Eu não tomei partido, mas, francamente, pareceu mais uma eleição fraudada... parecia tão corrupta, tão terrível", declarou.

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