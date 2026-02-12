A- A+

internacional Trump diz a Netanyahu que seguirá negociando um acordo com o Irã Presidente estadunidense classificou o encontro como "muito bom" e confirmou que o diálogo com os iranianos ainda não produziu nenhum resultado

Donald Trump disse nesta quarta-feira, 11, ao primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que continuará negociando um acordo nuclear com o Irã, apesar da oposição de Israel. Os dois líderes se reuniram por quase três horas na Casa Branca. Foi o sétimo encontro entre eles desde que o presidente americano voltou ao poder, em janeiro de 2025.

Após a reunião, em mensagem nas redes sociais, o presidente classificou o encontro como "muito bom" e confirmou que o diálogo com os iranianos ainda não produziu nenhum resultado.

"Nada de definitivo foi alcançado, além da minha insistência para que as negociações com o Irã continuem, para ver se um acordo pode ou não ser concretizado", escreveu Trump. "Se for possível, informei a Netanyahu que essa seria a minha opção preferida. Se não for, teremos de esperar para ver qual será o resultado."

Na mensagem, Trump voltou a ameaçar o regime iraniano. "Da última vez que o Irã decidiu que era melhor não fazer um acordo, eles foram atingidos pela Operação Martelo da Meia-Noite", disse o americano, referindo-se ao ataque dos EUA, em junho, contra as principais instalações nucleares iranianas.

Pressa

Netanyahu havia planejado viajar a Washington no fim do mês, mas antecipou a visita para discutir as negociações entre Trump e o Irã sobre o programa nuclear iraniano, que o governo de Israel considera uma ameaça existencial.

"O primeiro-ministro enfatizou as necessidades de segurança de Israel no contexto das negociações, e ambos concordaram em manter estreita coordenação e comunicação contínua", disse o gabinete de Netanyahu, em comunicado.

A declaração corrobora a versão de Trump sobre a conversa, não mencionando qualquer conclusão das negociações com o Irã.



Veja também