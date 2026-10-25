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Eleições 2026

Trump diz estar observando eleições no Brasil, mas desconversa sobre apoiar algum candidato

Jornal americano The New York Times escreveu que o presidente Donald Trump estaria levando os EUA de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente"

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The New York Times cita as eleições brasileiras e diz que Trump não endossou formalmente Flávio Bolsonaro (PL) The New York Times cita as eleições brasileiras e diz que Trump não endossou formalmente Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Alex Wroblewski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que está acompanhando as eleições no Brasil, mas evitou, novamente, responder se estava apoiando algum dos candidatos.

"Estamos observando", frisou Trump ao ser perguntado por um repórter, na Casa Branca, se estava apoiando alguém na disputa brasileira.

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O jornal americano The New York Times escreveu, em seu editorial de opinião deste domingo, 25, que os Estados Unidos têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras.

Segundo a publicação, Washington tem se tornado mais respeitoso com outras democracias e evitado, em grande parte, intervir em suas campanhas, mas o presidente Donald Trump estaria levando os EUA de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente".

O jornal cita as eleições brasileiras e diz que Trump não endossou formalmente Flávio Bolsonaro (PL), mas promulgou políticas fora do padrão da tradição diplomática americana a seu favor.

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