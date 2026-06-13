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INTERNACIONAL

Trump diz que acordo de paz com o Irã será assinado neste domingo (14)

Presidente dos EUA, diz que Estreito de Ormuz será reaberto "imediatamente" após assinatura do acordo de paz

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Trump diz que acordo de paz com o Irã será assinado no domingoTrump diz que acordo de paz com o Irã será assinado no domingo - Foto: Kent Nishimura / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (13) que o acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio está programado para ser assinado no domingo (14), abrindo caminho para a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz.

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A declaração de Trump contrasta com uma mensagem do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que indicou neste sábado que o acordo não seria assinado no domingo, segundo a imprensa estatal.

"O acordo está programado para ser assinado amanhã e, imediatamente após a assinatura, o Estreito de Ormuz estará ABERTO PARA TODOS", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

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