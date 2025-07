A- A+

EUA Trump diz que Brasil trata Bolsonaro de forma "injusta" e que "talvez" converse com Lula Após anunciar tarifaço, presidente dos Estados Unidos cogita dialogar com o brasileiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta sexta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que ele está sendo tratado de maneira “muito injusta” no Brasil.

Em entrevista a jornalistas antes de embarcar para o Texas, Trump sinalizou a possibilidade de conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "em algum momento".

— Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de maneira muito injusta. Eu o conheço bem, negociei com ele. Um negociador duro e um homem honesto — afirmou Trump, sem citar diretamente os processos judiciais enfrentados por Bolsonaro, que é investigado por tentativa de golpe de Estado e fraudes em cartões de vacinação durante a pandemia.

A fala de Trump ocorre poucos dias após ele anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, sob o argumento de proteger a indústria americana.

A medida gerou reações imediatas do governo Lula, que cogite adotar a Lei da Reciprocidade. Ao ser questionado se manteria diálogo com o governo brasileiro, o republicano afirmou:

— Talvez eu fale com o Lula em algum momento. Vamos ver o que acontece — disse, encerrando o assunto sem dar mais detalhes.

Os aliados do Palácio do Planalto têm obtido sucesso nas redes ao tentar responsabilizar Bolsonaro pela crise. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que aqueles que apoiam as tarifas impostas por Trump estão traindo os interesses do Brasil.

