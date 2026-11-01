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EUA Trump diz que Partido Democrata é o 'mais extremo e perigoso' movimento radical dos EUA Se dirigindo à plateia, o presidente disse que os democratas "querem roubar suas fortunas e dar a fraudadores"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 1º, que o Partido Democrata é o "mais extremo e perigoso movimento radical" na história da América, ao discursar para eleitores republicanos em Dubuque, Iowa, a dois dias das eleições de meio de mandato do país.

"Um partido que odeia a América não pode ser permitido a liderar a América", disse Trump, convocando seus apoiadores a votarem na próxima terça-feira, 3. "No dia 3 de novembro todo patriota precisa votar para varrer os comunistas e jihadistas ao ostracismo político. Precisamos nos livrar dessas pessoas, elas são perigosas", comentou.

Se dirigindo à plateia, o presidente disse que os democratas "querem roubar suas fortunas e dar a fraudadores, ladrões e pessoas estúpidas". "Um voto em um democrata em qualquer lugar do país é um voto para colocar um grupo de extremistas no poder e isso pode nos machucar. Vocês têm que sair para votar", exortou.

Para o republicano, seu partido terá um "grande dia" após a realização das eleições de meio de mandato. "Vamos eleger republicanos do começo ao fim".

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