Conflito Trump diz que Putin aceita garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia "Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro", disse

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz.



"Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente", afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca.

"Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro", disse.

