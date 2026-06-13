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INTERNACIONAL Trump e Zelensky participarão de reunião de trabalho do G7 na terça-feira (16) Um dos temas de discussão entre os participantes poderá ser a participação da França e do Reino Unido em operações de desminagem no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará na terça-feira (16) de uma sessão de trabalho do G7 na França, que também contará com a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou um alto funcionário americano.

Por ora, não está prevista uma reunião bilateral entre os dois presidentes. A cúpula do G7 será realizada em Evian, de 15 a 17 de junho.

"O presidente Trump participará de uma sessão de trabalho com os líderes do G7 e o presidente ucraniano Zelensky", disse o funcionário, sob condição de anonimato, a jornalistas.

Trump tem agendada uma reunião à margem da cúpula com seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Também se reunirá com os líderes de Catar, Emirados Árabes Unidos, Egito e Índia, indicou o funcionário.

O republicano também tem previsto um jantar com Macron no Palácio de Versalhes, a oeste de Paris, na noite de quarta-feira (17), após o encerramento do G7.

Segundo o gabinete do presidente francês, o jantar é uma forma de celebrar o 250º aniversário da independência americana. Versalhes é um "lugar emblemático da amizade franco-americana onde foi assinado em 1783 o tratado que estabeleceu a independência dos Estados Unidos", afirmou.

Trump desviou sua atenção dos esforços para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia desde que Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no fim de fevereiro.

As negociações entre Washington e Teerã destinadas a pôr fim à guerra no Oriente Médio serão um dos pontos centrais da cúpula do G7.

Um dos temas de discussão entre os participantes poderá ser a participação da França e do Reino Unido em operações de desminagem no Estreito de Ormuz, segundo o alto funcionário.

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