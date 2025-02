Trump endurece restrições a investimentos chineses em setores estratégicos

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando que impõe restrições mais severas a investimentos chineses em setores estratégicos, como tecnologia e infraestrutura crítica. A decisão ocorre em meio a crescentes disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Segundo a Casa Branca, a norma busca equilibrar a atração de investimentos estrangeiros com a proteção dos interesses de segurança nacional dos EUA, especialmente contra ameaças representadas por "adversários estrangeiros", como a China. O governo americano acusa Pequim de utilizar capital dos EUA para modernizar seus setores militar, de inteligência e segurança.

O documento determina que o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) imponha restrições a investimentos chineses em áreas como tecnologia, infraestrutura, saúde e energia. O CFIUS é responsável por avaliar os riscos à segurança nacional em investimentos estrangeiros no país.

A medida foi anunciada após Trump impor tarifas adicionais de 10% sobre todas as importações chinesas, atribuindo a decisão ao suposto envolvimento da China no tráfico do opioide fentanil, acusação rejeitada por Pequim. Apesar do endurecimento, Trump afirmou na quarta-feira que um acordo comercial com a China ainda é "possível".

