Conflito

Trump: há boa chance de encontro com Zelensky e Putin 'em breve'

O republicano afirmou, em coletiva no Salão Oval, que ainda não foi decidido onde ocorrerá a cúpula entre os líderes e preferiu não revelar se o fim do conflito na Ucrânia está próximo

Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (E), e dos EUA, Donald Trump, em reunião às margens da cúpula da Otan, em Haia Presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (E), e dos EUA, Donald Trump, em reunião às margens da cúpula da Otan, em Haia  - Foto: Serviço Presidencial de Imprensa da Ucrânia / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta (6) que há uma boa chance de um encontro entre ele, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, "em breve".

O republicano afirmou, em coletiva no Salão Oval, que ainda não foi decidido onde ocorrerá a cúpula entre os líderes e preferiu não revelar se o fim do conflito na Ucrânia está próximo. "Já fiquei desapontado antes", pontuou.

Quando perguntado por um repórter sobre mais sanções secundárias ao petróleo russo, Trump respondeu: "você verá muito mais".

"Posso impor tarifas à China pela compra de petróleo russo", enfatizou ele.

O mandatário ainda comentou que seu governo encomendou bombardeiros B-2 novos, que está considerando levar a Guarda Nacional para Washington e que a gasolina deve ficar abaixo dos US$ 2 o galão no país.
 

