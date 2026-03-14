Trump: Irã está totalmente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria
Presidente dos Estados Unidos também comentou que a "mídia de notícias falsas detesta noticiar o quão bem as Forças Armadas dos EUA se saíram contra o Irã"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada deste sábado (14) que o Irã, que está "totalmente derrotado" e quer fazer um acordo que o republicano não aceitaria.
"A mídia de notícias falsas detesta noticiar o quão bem as Forças Armadas dos EUA se saíram contra o Irã, que está totalmente derrotado e quer um acordo - mas não um acordo que eu aceitaria! Agradeço a atenção dispensada a este assunto", escreveu o republicano na Truth Social.
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O conflito entre os EUA e o Irã está em curso há duas semanas. Neste sábado, inclusive, Trump disse que foram destruídas instalações militares em uma ilha vital para a rede petrolífera do Irã e alertou que a infraestrutura petrolífera iraniana poderá ser o próximo alvo caso o país persa continue a interferir na passagem de navios pelo Estreito de Ormuz.