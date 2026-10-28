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Trump mantém afirmação sobre não envolvimento após Flávio se declarar presidente legítimo

Em carta divulgada hoje, Flávio Bolsonaro se autoproclamou o "presidente eleito do Brasil"

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Presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidenciável brasileiro Flávio BolsonaroPresidente dos EUA, Donald Trump, e o presidenciável brasileiro Flávio Bolsonaro - Foto: Kent Nishmura/AFP; Sérgio Lima/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu, nesta quarta-feira (28) que não se envolverá na eleição do Brasil, após ser questionado sobre a declaração do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) de que ele seria o presidente legítimo do país.

"Não vou fazer um comentário sobre isso. Mas sei que demos a ele um passe para entrar no país. Mas foi uma eleição muito estranha, com certeza", afirmou o presidente americano ao ser questionado por jornalistas sobre a carta divulgada pelo candidato derrotado à Presidência brasileira.

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Trump disse, contudo, que Flávio e sua família foram tratados de maneira injusta.

Em carta divulgada hoje, Flávio Bolsonaro se autoproclamou o "presidente eleito do Brasil". A declaração foi compartilhada pelo influenciador digital Paulo Figueiredo. Na sequência, ele recuou e alterou o documento. Na nova versão, ele se apresentou como "o líder do Brasil".

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