Diplomacia Trump menciona "troca de territórios" em caso de futuro acordo Rússia-Ucrânia Presidente conversou com jornalistas na Casa Branca durante uma cúpula com os líderes da Armênia e do Azerbaijão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou nesta sexta-feira (8) uma possível "troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia como parte de um eventual futuro acordo entre os dois países em guerra, mas não deu detalhes.

"Haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", disse Trump a jornalistas na Casa Branca durante uma cúpula com os líderes da Armênia e do Azerbaijão.

