A- A+

EUA Trump planeja levar Musk em sua viagem à Ásia e deve evitar falar sobre o caso da Nvidia Como chefe da SpaceX e Tesla, Musk tem interesses econômicos e de segurança nacional que o tornam um conselheiro valioso para Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja levar Elon Musk em sua viagem para as Filipinas e China na próxima semana. Como chefe da SpaceX e Tesla, Musk tem interesses econômicos e de segurança nacional que o tornam um conselheiro valioso para Trump, de acordo com funcionários do governo que insistiram no anonimato como condição para antecipar os planos do presidente em uma ligação com repórteres na última sexta-feira, 13.

A viagem ocorre enquanto se espalham as consequências da saída de Jensen Huang do cargo de CEO da Nvidia por ter um caso extraconjugal com uma suposta agente do governo chinês. Pequim nega que Alice Huang seja uma espiã. Sua empresa, Megaspeed, foi acusada no ano passado de enviar chips avançados da Nvidia para a China.

Mas Trump não planeja confrontar o líder chinês Xi Jinping sobre o assunto e os funcionários do governo não esperam retaliação chinesa por quaisquer ações de acompanhamento para proibir a China de contrabandear ou usar chips avançados, disseram os funcionários aos repórteres.

A administração acredita que a situação com a Nvidia não deve ter influência na viagem, já que os EUA não condicionam o uso de controles de exportação a negociações com países estrangeiros. Os assessores de Trump estão discutindo a possibilidade de fechar brechas nas medidas comerciais existentes, incluindo o uso de licenciamento de exportação e a prevenção da capacidade de empresas chinesas usarem chips avançados pela internet através de acesso remoto.

A viagem será encerrada com uma reunião trilateral histórica com Xi e o líder russo Vladimir Putin, onde os esforços para limitar armas nucleares serão um dos principais tópicos. Ainda assim, não há planos para Trump se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong Un, cujo arsenal nuclear tem sido uma fonte de preocupação para os EUA e seus aliados.

Trump deve chegar na terça-feira às Filipinas para se encontrar com seus homólogos na Associação das Nações do Sudeste Asiático. Enquanto estiver em Manila, ele pretende assinar um acordo comercial com a Tailândia e se reunir com o Quad, uma aliança composta pelos EUA, Índia, Austrália e Japão.

Na quarta-feira, 18, Trump partirá para a cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Shenzhen, China, onde terá seu terceiro encontro presencial este ano com Xi. Depois, Trump e Xi realizarão sua reunião conjunta com Putin.

Espera-se que os líderes discutam a guerra no Irã, mas a guerra da Rússia na Ucrânia não deve fazer parte da agenda, disseram os funcionários. Musk, cujo sistema Starlink tem sido fundamental para a capacidade da Ucrânia de resistir à invasão da Rússia, não fará parte da reunião trilateral.

Veja também