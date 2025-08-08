A- A+

política Trump quer interferir na política brasileira e mira eleição presidencial de 2026, diz Gleisi Ela considera também que críticas de encarregado de negócios dos EUA a Alexandre de Moraes são "uma vergonha"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que a intenção do presidente americano, além de impor barreiras comerciais ao Brasil, é também interferir na política brasileira, incluindo as eleições presidenciais de 2026.

A ministra observou que na ordem executiva impondo o tarifaço de 40% sobre os produtos brasileiros (além dos 10% da alíquota inicial), há um trecho em que Trump fala da eleição de 2026.

— Quem lê a ordem executiva, que implementou as tarifas aqui para o Brasil, vai ver um trecho em que eles dizem estar preocupados com a eleição de 2026, que pode ter problemas. Ou seja, eles estão claramente querendo intervir na política brasileira — afirmou a ministra durante participação em fórum do site Jota, que discutiu a agenda econômica do país nesta sexta-feira.

A ministra classificou como "uma vergonha" as críticas que o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, fez ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes em uma rede social.. Escobar escreveu que Moraes é o "principal arquiteto da censura e perseguição contra (Jair) Bolsonaro e seus apoiadores".

— Dá claramente para sentir que essa ação dos Estados Unidos com o Brasil é política também, não é só comercial como está sendo feito com outros países. E eu acho que nós temos que falar firme contra isso. Esse país tem soberania, tem democracia, tem instituições, e nós não podemos admitir uma intervenção como essa — afirmou a ministra.

Gleise disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro ( PL/SP) já deveria ter sido cassado por traição à pátria.

— Eu acho que tem que ser julgado por isso. Eles estão querendo trazer instabilidade. Vamos vencer essa tentativa continuada de golpe e nisso o STF tem sido muito importante — afirmou a ministra, que diz que essa conjuntura política atrasa a pauta econômica do governo.

Ela criticou o fato de que deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terem proposto discutir a anistia a ele no Congresso, deixando de lado pautas de interese do Brasil.

