Trump Trump quer que Musk seja "mais agressivo" nas reformas Presidente dos EUA pede mais ação do bilionário na redução de gastos públicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (22) que gostaria que Elon Musk, seu assessor e bilionário empresário, fosse "mais agressivo" na implementação de sua agenda de reformas. O objetivo seria reduzir os gastos do governo federal e combater a corrupção.

Em post publicado em sua plataforma Truth Social, Trump reconheceu o trabalho de Musk, mas destacou o desejo de ver um avanço mais decisivo nas ações.

"Elon está fazendo um ótimo trabalho, mas eu gostaria de vê-lo mais agressivo. Lembrem-se, temos um país para salvar", escreveu o presidente.

Musk foi nomeado por Trump para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com a responsabilidade de reduzir os custos do governo federal. Recentemente, o bilionário iniciou uma série de demissões, incluindo milhares de funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Na última sexta-feira, o Departamento de Defesa anunciou a redução de sua força de trabalho civil em pelo menos 5%, com cortes previstos para a próxima semana. No entanto, uma proposta sindical para suspender temporariamente as demissões foi rejeitada por um juiz na quinta-feira.

A onda de cortes gerou resistência em diversos setores, e as ações têm sido acompanhadas por decisões judiciais contraditórias.

