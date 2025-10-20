A- A+

Tarifaço Trump sobretaxou e ofendeu o Brasil, não abaixamos a cabeça, diz Lula A declaração do presidente foi feita durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (20) que o Brasil "não abaixou a cabeça" quando o País foi "sobretaxado e ofendido" pelos Estados Unidos desde julho, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a taxa de 50% sobre produtos brasileiros. A declaração do presidente foi feita durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto.

"Todo mundo sabe que, quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que, muitas vezes, eles não sabem que a gente tem", disse Lula.

O Reforma Casa Brasil, como adiantou a Broadcast, terá a oferta de R$ 40 bilhões de crédito habitacional. O novo programa é voltado para famílias que já têm casa própria, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação nas edificações. Entre os exemplos citados pelo governo estão "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

O programa contará com R$ 30 bilhões do Fundo Social e mais R$ 10 bilhões disponibilizados pela Caixa por meio de Letras de Crédito Imobiliário (LCI), totalizando R$ 40 bilhões em financiamentos destinados a melhorias habitacionais dentro da iniciativa.

