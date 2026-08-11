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Segurança Trump usou operação secreta para trocar de avião durante cúpula da OTAN Presidente dos EUA deixou a Turquia em aeronave militar após ameaça atribuída ao Irã e voltou ao Air Force One antes de desembarcar no Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Turquia durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Ancara, em uma operação secreta motivada por uma ameaça de assassinato atribuída ao Irã. Segundo reportagem do The Washington Post, parte da comitiva e jornalistas que acompanhavam a viagem não sabiam da mudança.

A operação envolveu uma sequência de trocas de aeronaves. De acordo com o editor de Internacional da CNN Brasil, Diego Pavão, Trump não embarcou no avião presidencial mais novo, doado pela família real do Qatar ao governo americano. Em vez disso, entrou no Air Force One mais antigo.

Poucos minutos depois, Trump teria deixado a aeronave dentro de um caminhão de bordo, usado normalmente para transportar refeições, e sido levado até um C-32, avião da Força Aérea Americana utilizado no transporte de autoridades.

Durante a operação, jornalistas que estavam no Air Force One receberam a orientação de manter as persianas das janelas fechadas. Enquanto Trump seguia no C-32, o avião presidencial antigo partiu para o Reino Unido com jornalistas e parte da comitiva a bordo. Algumas autoridades da Casa Branca também não teriam sido informadas sobre a troca.

Nova troca no Reino Unido

O C-32 que transportava Trump chegou ao Reino Unido minutos antes do Air Force One. Antes do pouso da aeronave maior, Trump teria retornado a ela para desembarcar diante das câmeras, dando a impressão de que havia feito toda a viagem no avião presidencial.

Depois, caminhou até o Air Force One mais novo, que estava no local.

Segundo Pavão, o modelo mais recente, adaptado a partir de uma aeronave doada pelo Qatar, ainda não estaria totalmente preparado para enfrentar determinados riscos de um ataque aéreo. Por isso, o avião mais antigo teria sido considerado mais adequado para a viagem.

A operação ocorreu em meio ao aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã. A Turquia possui mais de 500 quilômetros de fronteira com o território iraniano, colocando parte do país ao alcance de mísseis iranianos. A sequência de trocas teria sido planejada para reforçar a segurança de Trump e dificultar a identificação de sua localização durante o deslocamento.

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