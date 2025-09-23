Ter, 23 de Setembro

ONU

Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudá-lo nas negociações de paz

"A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Mas sequer chega perto de estar à altura dele", declarou o republicano insatisfeito com o fato de o teleprompter não ter funcionado e as escadas rolantes terem quebrado ao chegar à sede

Presidente Lula discursa na ONUPresidente Lula discursa na ONU - Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira (23) a ONU de não estar à altura de sua missão e de não auxiliá-lo nas negociações para encerrar "sete" conflitos ao redor do mundo.
 

"A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Mas sequer chega perto de estar à altura dele", declarou o republicano na Assembleia Geral, insatisfeito com o fato de o teleprompter não ter funcionado e as escadas rolantes terem quebrado ao chegar à sede.

