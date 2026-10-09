TSE aciona PF após servidores receberem ameaças pelas redes sociais
Tribunal também acionou o Ministério Público
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acionou a Polícia Federal (PF) após identificar ameaças recebidas por servidores da Justiça Eleitoral nas redes sociais.
O tribunal é o órgão responsável pela organização das eleições.
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De acordo com o TSE, cerca de 30 mil manifestações nas redes foram registradas contra servidores até o início da tarde de quinta-feira (8).
As postagens incluem exposição de dados pessoais, ameaças contra familiares, além de desinformação e discurso de ódio.
Diante das ameaças, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, determinou que os servidores e seus familiares contem com efeito de segurança e apoio psicológico.
O tribunal também acionou o Ministério Público e informou às plataformas que operam as redes sociais sobre a proliferação das postagens irregulares.