TSE apresenta Pilili, mascote sem gênero das eleições de 2026
Personagem foi anunciada em evento para comemorar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. Ausência de gênero simboliza, segundo o tribunal, "a neutralidade sem estereótipos"
O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE) lançou o novo mascote das Eleições de 2026, a personagem Pilili. O anúncio foi feito durante evento que celebrou os 30 anos da implementação da urna eletrônica — a qual também inspirou a criação do mascote — no sistema eleitoral brasileiro.
Com direito à tecla verde de "confirma", em luz brilhante, ao apertar, a personagem emite o som "Pilili", onomatopeia que virou o nome do mascote.
A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, esteve presente no evento de lançamento de Pilili e comentou sobre o papel que a urna eletrônica tem desempenhado nas eleições brasileiras desde a sua implementação.
— Nesses 30 anos, a urna acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra. Acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao votado pelo povo — disse a ministra.
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Segundo o TSE, o mascote fará "excursões ao redor do país, com o objetivo de ampliar a participação social nas votações". Haverá também a publicação de materiais físicos e nas redes sociais que vão utilizar Pilili como personagem central.
Ainda de acordo com o tribunal, o mascote não tem um gênero definido, o que simboliza, segundo o órgão, "a neutralidade sem estereótipos". Foi dito também que Pilili é "defensora da democracia, fácil de lidar e muito sociável".
— O Brasil pensou, portanto, em algo que foi feito por nós, para nós, para as nossas necessidades, que é a urna eletrônica. O voto é computado, não tem a mão de outra pessoa, não tem a visão de outra pessoa. É você, exclusivamente, com a sua escolha, com quem você acha que lhe representa — disse Cármen Lúcia.
O conceito por trás de Pilili foi iniciado ainda em 2023, por meio de uma proposição da Coordenadoria de Mídias e Web (Coweb) da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).