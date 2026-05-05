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ELEIÇÕES 2026 TSE apresenta Pilili, mascote sem gênero das eleições de 2026 Personagem foi anunciada em evento para comemorar os 30 anos da urna eletrônica no Brasil. Ausência de gênero simboliza, segundo o tribunal, "a neutralidade sem estereótipos"

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE) lançou o novo mascote das Eleições de 2026, a personagem Pilili. O anúncio foi feito durante evento que celebrou os 30 anos da implementação da urna eletrônica — a qual também inspirou a criação do mascote — no sistema eleitoral brasileiro.

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Com direito à tecla verde de "confirma", em luz brilhante, ao apertar, a personagem emite o som "Pilili", onomatopeia que virou o nome do mascote.

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, esteve presente no evento de lançamento de Pilili e comentou sobre o papel que a urna eletrônica tem desempenhado nas eleições brasileiras desde a sua implementação.

— Nesses 30 anos, a urna acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra. Acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao votado pelo povo — disse a ministra.

Segundo o TSE, o mascote fará "excursões ao redor do país, com o objetivo de ampliar a participação social nas votações". Haverá também a publicação de materiais físicos e nas redes sociais que vão utilizar Pilili como personagem central.

Ainda de acordo com o tribunal, o mascote não tem um gênero definido, o que simboliza, segundo o órgão, "a neutralidade sem estereótipos". Foi dito também que Pilili é "defensora da democracia, fácil de lidar e muito sociável".

— O Brasil pensou, portanto, em algo que foi feito por nós, para nós, para as nossas necessidades, que é a urna eletrônica. O voto é computado, não tem a mão de outra pessoa, não tem a visão de outra pessoa. É você, exclusivamente, com a sua escolha, com quem você acha que lhe representa — disse Cármen Lúcia.

O conceito por trás de Pilili foi iniciado ainda em 2023, por meio de uma proposição da Coordenadoria de Mídias e Web (Coweb) da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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