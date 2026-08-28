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Tribunal Superior Eleitoral

TSE aprova envio de forças federais para reforçar segurança das eleições em cinco Estados

Autorização contempla localidades com diferentes desafios logísticos e de segurança, entre elas áreas indígenas, regiões de fronteira, comunidades ribeirinhas e municípios de difícil acesso

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TSE aprova envio de forças federais para reforçar segurança das eleições em cinco EstadosTSE aprova envio de forças federais para reforçar segurança das eleições em cinco Estados - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, nessa quinta-feira, 27, o emprego de forças federais para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro. A medida atenderá mais de uma centena de municípios do Acre, do Ceará, do Piauí, do Rio de Janeiro e de Tocantins.

A autorização contempla localidades com diferentes desafios logísticos e de segurança, entre elas áreas indígenas, regiões de fronteira, comunidades ribeirinhas e municípios de difícil acesso. O apoio também foi autorizado para as capitais Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Rio Branco (AC).

Os pedidos foram apresentados pelas autoridades estaduais aos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Após a análise e aprovação dos tribunais, as solicitações foram encaminhadas ao TSE para decisão final sobre a necessidade do reforço federal.

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Conflitos agrários e áreas de difícil acesso motivam pedidos

Entre as justificativas apresentadas aos tribunais eleitorais estão a preocupação com zonas eleitorais localizadas em áreas com histórico de conflitos agrários, a proximidade de complexos prisionais e a necessidade de garantir a segurança em terras indígenas.

O reforço será feito por integrantes das Forças Armadas, que incluem Exército, Marinha e Aeronáutica. Com a autorização do tribunal, os pedidos seguem para o Ministério da Defesa, responsável por definir o planejamento e executar as ações militares durante o período eleitoral.

A atuação federal para garantir a segurança nas eleições não é inédita. O recurso é utilizado há décadas em locais onde os tribunais eleitorais identificam necessidade de apoio adicional para assegurar o livre exercício do voto e a manutenção da ordem pública. Nas eleições de 2022, por exemplo, as Forças Armadas foram empregadas em 11 Estados.

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