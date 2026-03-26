TSE aprova federação entre União Brasil e PP para eleições de outubro

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira o registro da federação partidária formada por União Brasil e Progressistas (PP), consolidando a criação da chamada "União Progressista", que poderá atuar de forma conjunta já nas eleições de 2026.



A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da Corte, após parecer favorável do Ministério Público Eleitoral e a superação de questionamentos apresentados durante a tramitação do pedido. A relatora do caso é a ministra Estela Aranha.

A federação funciona como uma aliança formal entre partidos, que passam a atuar como uma única sigla por, no mínimo, quatro anos, compartilhando candidaturas, tempo de TV e recursos do fundo eleitoral. As duas siglas reúnem a maior bancada da Câmara dos Deputados.

De acordo com a Corte, o TSE já possui quatro federações registradas: Federação Renovação Solidária, Federação Brasil da Esperança, Federação PSDB Cidadania, Federação PSOL REDE. Com a decisão, a federação União Progressista torna-se a quinta registrada na Justiça Eleitoral.



O aval do TSE ocorre após uma série de ajustes feitos pelas legendas para viabilizar o registro. Entre eles, a mudança na identidade visual e o abandono de siglas que poderiam gerar confusão com outros partidos.



A aprovação ocorre dentro do prazo exigido pela legislação, até seis meses antes do pleito, e garante que a federação já possa disputar as eleições de 2026.

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