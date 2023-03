TSE arquiva ações eleitorais contra PT, PP e MDB relacionadas à Lava-Jato

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou o arquivamento de três representações contra o PT, PP e MDB por suposto recebimento de valores irregulares da Petrobras. A decisão desta quinta-feira (30) foi unânime.

As ações julgadas tiveram como base investigações da extinta Operação Lava Jato segundo as quais os partidos receberam dinheiro público desviado da estatal, via doação de campanha, a título de propina.

Essas ações foram abertas em agosto de 2016 por decisão da ministra Maria Thereza de Assis Moura, que à época ocupava a Corregedoria-Geral do TSE. Na ocasião, ela identificou "indícios de práticas ilegais" cometidas pelos partidos.

Os ministros do TSE, no entanto, entenderam que não há elementos que comprovem o uso de recursos da estatal para favorecer as legendas, o que é vedado pela legislação eleitoral. A análise do caso havia começado ainda em 2017 e foi retomado com voto-vista do atual corregedor, ministro Benedito Gonçalves.

Veja também

caso das joias Bolsonaro admite que joias de R$ 16 milhões apreendidas pela Receita eram para Michelle