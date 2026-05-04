TSE celebra 30 anos da urna eletrônica e lança mascote para atrair eleitor jovem
Em seguida, o coordenador de Tecnologia Eleitoral, Rafael Azevedo, apresentou o funcionamento da urna, citou curiosidades sobre o equipamento e tirou dúvidas de alunos e professores
Mirando jovens com voto facultativo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou nesta segunda-feira (4) um evento de comemoração dos 30 anos da urna eletrônica com o lançamento do mascote Pilili (personagem em forma de urna eletrônica), painéis para selfies e exposições lúdicas. Em um auditório com 120 alunos de quatro escolas do Distrito Federal - três públicas e uma privada -, a presidente do TSE, Cármen Lúcia, reforçou o sigilo do voto e a segurança das urnas e fez um apelo para que os estudantes votem no pleito de outubro.
Na abertura do evento, Cármen disse que o mascote Pilili vai "andar pelo Brasil" em uma campanha para reforçar a confiança nas eleições. "A urna é sua, é do Brasil e são vocês que têm que defendê-la, porque é a defesa da democracia feita por todos nós", disse a presidente do TSE.
"O que nós queremos é que cada vez mais, quem chegar a ter 16 anos até 4 de outubro possa votar e ser um verdadeiro cidadão, que diz quem ocupará os cargos de direção do País", afirmou.
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No evento, foi distribuído um guia para simulação do voto com personagens no lugar de candidatos. A disputa presidencial no 2ª turno é exemplificada por uma chapa composta por Futebol e Polo Aquático contra Forró e Pagode.
Em seguida, o coordenador de Tecnologia Eleitoral, Rafael Azevedo, apresentou o funcionamento da urna, citou curiosidades sobre o equipamento e tirou dúvidas de alunos e professores. Ele abriu um modelo de urna (fechada com três parafusos), mostrou seus componentes e explicou os diferentes procedimentos que atestam sua segurança. "A gente quer ser auditado e que as pessoas vejam com próprios olhos que a urna é auditável", afirmou Azevedo. "Podem vir auditar, a gente não tem medo não."
Segundo Azevedo, que trabalha há mais de 30 anos no TSE, o sistema da urna é "extremamente seguro e, se houver qualquer vulnerabilidade, a gente permite que a sociedade sugira alterações".
Ele ainda reforçou que o código-fonte dos sistemas eleitorais fica disponível durante um ano para fiscalização por entidades da sociedade civil, universidades e partidos, entre outros. Os sistemas continuam abertos para inspeção na sede do Tribunal até setembro.