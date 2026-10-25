TSE cobra informações sobre frota e determina que TRE-BA assegure voto até as 17h
Ricardo Villas Boas Cueva também determinou a imediata comunicação do caso ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para "ciência e adoção das providências que entender cabíveis"
O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Boas Cueva, determinou que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia preste informações sobre as medidas adotadas ante as denúncias de dificuldade de transporte de eleitores neste domingo de segundo turno.
O ministro ainda lembrou que a Corte deve registrar as ocorrências de dificuldades de deslocamento dos eleitores e que os colégios eleitorais devem distribuição de senhas, às 17h, aos eleitores que já estejam nos locais de votação, "inclusive nas áreas externas e de acesso aos respectivos prédios".
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O ministro também determinou a imediata comunicação do caso ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para "ciência e adoção das providências que entender cabíveis, no âmbito de suas atribuições".
Mias cedo, o presidente do TRE-BA, Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão de Pablo Souza, secretário de mobilidade de Salvador.
A ordem foi emitida após cerca de 75 ônibus do transporte público da capital baiana serem impedidos de sair de garagens por terem adesivos com o número de urna do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Também há relatos de supressão ou redução significativa do transporte coletivo em Feira de Santana e Lauro de Freitas, também na Bahia.