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eleições 2026 TSE confirma 34,3 mil votos registrados após 17h de domingo; 1,4% das seções eleitorais funcionaram Dados divulgados pela Corte mostram que 95% das seções eleitorais de todo o País já haviam sido fechadas até às 17h10 do domingo de segundo turno.

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta terça-feira, 24, que foram registrados 34.393 mil votos após as 17h do segundo turno das eleições 2026. Segundo levantamento da Corte, somente 1,4% das seções eleitorais de todo o País foram fechadas após as 19h, seguindo a prorrogação determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses locais, foram registrados somente 4.773 votos - o que corresponde a 0,0037% do total de votos depositados nas urnas no domingo.

Os dados divulgados pela Corte mostram que 95% das seções eleitorais de todo o País já haviam sido fechadas até às 17h10 do domingo de segundo turno. O levantamento do TSE considerou o corte temporal porque, em geral, o horário de votação se encerra às 17h. Neste horário, se não houver filas na seção eleitoral, tem início os procedimentos de encerramento e impressões finais das urnas, que costumam demorar cerca de 10 minutos.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, somente 24.268 seções eleitorais permaneceram abertas depois das 17h10 e nelas foram registrados 8.673 votos. Destes locais de votação, 6.766 encerraram a votação após as 19h, ou seja, conseguiram seguir a prorrogação do horário de votação determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF.

O maior número de seções que ficaram abertas após o horário normal de encerramento foi registrado em São Paulo, estado no qual foram 2.496 votos computados depois das 17h; seguido de Rio de Janeiro (2.349 votos); Bahia (1.656); Pernambuco (577); Maranhão (166 votos); Minas Gerais (136 votos); Pará (152 votos); e Distrito Federal (157 votos).

A prorrogação do horário de votação foi determinada minutos após às 17h e por isso a maior parte das seções eleitorais já haviam encerrado as urnas antes de serem informadas oficialmente pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, sobre a medida. Enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais aguardavam uma orientação sobre o tema, Nunes Marques chegaram a conversar e acertaram que a prorrogação só valeria para as urnas que não haviam sido encerradas. Esse entendimento, no entanto, só foi repassado aos Tribunais Regionais Eleitorais às 17h49 de domingo.

O levantamento divulgado pelo TSE nesta terça identifica, por faixas de horário, a quantidade de votos depositadas depois das 17h. Dos 34.393 mil votos registrados após o horário usual de encerramento das urnas, 94,2% foram computados entre as 17h e as 18h; 5,7% entre as 18h e as 19h; e 0,1% após as 19h - votos estes de pessoas que entraram nas seções eleitorais antes do fechamento dos portões dos respectivos colégios.

Os números desmontam as alegações levantadas pelo senador Flávio Bolsonaro e seus aliados para aventar um suposto pedido de anulação do pleito. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral já havia destacado, no domingo, que o adiamento não mudou o resultado da eleição.



— Mesmo diante de todas essas circunstâncias, adotamos todas as providências que se fizeram necessárias e fomos absolutamente exitosos. Volto a dizer: não houve nenhuma alteração advinda da decisão judicial — disse Nunes Marques na entrevista em que reconheceu o resultado.

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