TSE derruba decisão que tornou presidente do Iphan inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) derrubou nesta terça-feira (14), a condenação a oito anos de inelegibilidade imposta ao ex-candidato ao governo do Distrito Federal em 2022, Leandro Grass, atual presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Grass havia sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) em março, depois que a Corte estadual acolheu um pedido apresentado pela chapa do governador Ibaneis Rocha, que era candidato à reeleição. Os desembargadores consideraram que Grass usou a propaganda gratuita para disseminar desinformação sobre o governador.

No TSE, a decisão foi tomada por unanimidade de votos. Os ministros seguiram o voto do relator, André Ramos Tavares, para quem as mensagens divulgadas pela campanha de Grass apresentavam críticas "próprias ao limite da disputa eleitoral".

