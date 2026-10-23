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TSE determina derrubada de vídeo em que jovens são detidos com camisa do PT

Decisão da Ministra Estela Aranha pediu retirada de cinco posts com as imagens; decisão indica que publicações ultrapassam "os limites da crítica político-eleitoral"

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Testemunhas acusam PM de São Paulo de ter obrigado três pessoas presas por suspeita de tráfico de drogas, em Piracicaba, a usarem camisetas pró-Lula. Testemunhas acusam PM de São Paulo de ter obrigado três pessoas presas por suspeita de tráfico de drogas, em Piracicaba, a usarem camisetas pró-Lula.  - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Estela Aranha determinou que vídeos que mostram jovens detidos com camisetas de apoio ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva fossem retirados do ar.

As publicações tinham sido postadas na quarta-feira, 23, pelos senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e Carlos Jordy (PL) aliados de Flávio Bolsonaro (PL), nas redes sociais.

A postagem também foi republicada no canal do WhatsApp "Tropa do Flávio". Testemunhas afirmaram que os Policiais Militares obrigaram os suspeitos a vestir as peças.

Na decisão, a ministra indica que "a circunstância de pessoas suspeitas de envolvimento em atividade criminosa aparecerem com camisetas alusivas a determinado candidato não permite concluir que exista vínculo entre esse candidato, seu partido e as condutas investigadas, tampouco comprova a preferência eleitoral dos envolvidos".

Também diz que a utilização dessas imagens como "suposta demonstração dessa relação ultrapassa, em princípio, os limites da crítica político-eleitoral, por atribuir significado factual à associação entre o candidato, sua agremiação e a criminalidade sem suporte probatório mínimo".

A decisão não contempla, ainda, relatos de testemunhas que indicam que os jovens teriam sido pelos Policiais Militares a camiseta pró-Lula.

De acordo com informações do G1, um dos homens apreendidos por tráfico de drogas em Piracicaba (SP), onde o caso aconteceu, afirmou em depoimento à Polícia Civil que policiais militares mandaram que ele vestisse uma camiseta em alusão à campanha de Lula durante a abordagem.

Por volta das 15h20 desta sexta-feira, as postagens elencadas pela ministra Estela Aranha na decisão já haviam sido deletadas.

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