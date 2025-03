TSE e Enfam firmam termo de cooperação para aperfeiçoamento de juízes eleitorais

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) firmaram um termo de cooperação para aperfeiçoamento de juízes eleitorais.

Os magistrados e magistradas que atuam ou pretendem trabalhar na área passarão por cursos especializados em Direito Eleitoral.

A cerimônia de assinatura do acordo ocorreu no gabinete da Presidência do Tribunal, em Brasília, na quinta-feira.

O documento foi assinado pela ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, e pelo presidente da Efam, ministro Benedito Gonçalves, membro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além do diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TSE, ministro Cristiano Zanin.

Segundo a Corte, o termo de cooperação técnica de 60 meses visa melhorar a eficiência da jurisdição eleitoral.

O TSE ficará responsável por organizar os cursos por meio da EJE — serão criadas diretrizes pedagógicas com referenciais teóricos e jurisprudenciais em Direito Eleitoral.

— É importante o termo de cooperação para os juízes, que serão juízes eleitorais já no próximo ano, para um aperfeiçoamento e atualização, especialmente em relação às questões do chamado Direito Digital. Também servirá para ampliar o conhecimento e a discussão sobre os temas mais candentes e mais atuais da nossa jurisprudência — destacou Cármen Lúcia.

Já a Enfam colaborará junto às escolas dos tribunais regionais eleitorais (TREs) para implementar as capacitações.

O órgão é responsável pelo treinamento dos juízes de Direito e juízes federais no Brasil, além de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais que envolvem o ingresso e a promoção na carreira da magistratura.

O acordo também prevê que os juízes que participarem das capacitações "contribuam para a elaboração de conteúdo e para a disponibilização de cursos de Direito Eleitoral, garantindo uma formação contínua e de alta qualidade para o exercício da função".

