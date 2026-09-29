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Política TSE e PF reforçam planejamento para segurança Segundo o TSE, o planejamento da PF envolve diferentes frentes de atuação, desde a segurança no dia da votação até a investigação de crimes eleitorais, cibernéticos e de ódio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Polícia Federal (PF) reforçaram o planejamento conjunto para garantir a segurança das Eleições 2026. O tema foi discutido na última semana, durante reunião virtual, que reuniu 253 integrantes da PF, entre superintendentes, delegados e responsáveis pelas áreas de inteligência, investigação, crimes cibernéticos e combate ao crime organizado. O primeiro turno está marcado para o próximo domingo (4) e eventual segundo turno para 25 de outubro.

Na abertura do encontro, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, destacou a importância da atuação integrada entre as instituições para garantir que o processo eleitoral ocorra com segurança e respeito às regras. Entre as prioridades estão a prevenção e a apuração de crimes eleitorais, o combate à violência política e a atuação contra organizações criminosas que possam interferir no livre exercício do voto.

Segundo o TSE, o planejamento da PF envolve diferentes frentes de atuação, desde a segurança no dia da votação até a investigação de crimes eleitorais, cibernéticos e de ódio. Também participam do trabalho equipes de análise e inteligência e integrantes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), que atuam de forma coordenada com órgãos federais e estaduais.

Um dos desafios apontados pelo presidente do TSE é o avanço tecnológico, especialmente com a popularização da inteligência artificial e as novas formas de produção e circulação de informações. Para Nunes Marques, o cenário exige acompanhamento permanente e coordenação entre os órgãos públicos para preservar a integridade do processo eleitoral. O ministro também destacou a necessidade de enfrentar a violência política, incluindo a violência política de gênero.

O planejamento da segurança ocorre paralelamente a outras medidas adotadas pelo TSE para o pleito. Em setembro, o tribunal e o Ministério da Justiça estabeleceram regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os dois turnos, com o objetivo de garantir a livre circulação dos eleitores e evitar obstáculos indevidos ao deslocamento até os locais de votação. A norma também prevê atuação integrada dos órgãos federais de segurança em situações que possam afetar a mobilidade do eleitorado.

A estrutura de segurança também contempla a proteção de candidatos e o acompanhamento de ameaças durante a campanha. Em julho, a PF informou ter preparado uma operação nacional capaz de atender simultaneamente até dez candidaturas à Presidência, com até 458 servidores, equipes de inteligência, logística e proteção. Para o TSE, a articulação entre Justiça Eleitoral, PF, PRF e demais órgãos busca assegurar que os quase 160 milhões de eleitores aptos a votar possam exercer o direito ao voto com liberdade e segurança.

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