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Eleições 2026

TSE: Eleitores enviaram 1,015 milhão de justificativas até às 9h

Às 9h30 do primeiro turno, eram 1,431 milhão

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A parcial do TSE de 9h também traz 571 mil e-Titulos emitidos,A parcial do TSE de 9h também traz 571 mil e-Titulos emitidos, - Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo que havia 1,015 milhão justificativas no e-título até às 9h.

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A parcial do TSE de 9h também traz 571 mil e-Titulos emitidos, 4.235.243 consultas Onde votar e 1.174.076 de envios de notificações para pessoas que tiveram alteração no local de votação. Às 9h30 do primeiro turno, eram 1,431 milhão.

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