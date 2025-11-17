A- A+

POLÍTICA TSE faz evento para debater ausência de mulheres no poder

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove um evento na próxima segunda-feira, 24, para debater a baixa participação feminina em cargos de poder. A iniciativa ocorre em meio à expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique o advogado-geral da União (AGU) Jorge Messias para suceder Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A presidente do TSE, Cármen Lúcia, fará a abertura do encontro às 9h30. Ela é a única mulher na composição atual do Supremo e já defendeu em falas públicas a indicação de mais mulheres para a Corte, mas tem evitado se posicionar sobre a sucessão de Barroso.

O encontro "Democracia: Substantivo Feminino" é aberto ao público e reúne mulheres de diferentes áreas para falar sobre obstáculos à igualdade de gênero no País. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, participa de roda de conversa às 10h junto com a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e a jornalista Flávia Oliveira para falar sobre preconceitos e ações afirmativas.

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, participa de painel sobre "democracia e violências" às 14h ao lado da atriz Maria Ribeiro e da cantora e compositora Fafá de Belém. Por fim, às 16h, a atriz Denise Fraga, a presidente da Rede Sarah, Lúcia Braga, a jornalista Basília Rodrigues e a líder indígena Thaís Pitaguary integram roda de conversa com o tema "Consenso de gerações: democracia e liberdade sem idade: passado, presente e futuros".

O evento acontece na sede do TSE de Brasília, Auditório 1, no Setor de Tribunais Sul.



