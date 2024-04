A- A+

CONSCIENTIZAÇÃO TSE faz simulação de votos em urna eletrônica em cidade sem eleições municipais Tribunal vai simular votação no centro de Brasília e em Fernando de Noronha

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove nesta quarta-feira (3) uma simulação das eleições municipais em Brasília, cidade onde o pleito de outubro não vai acontecer. A capital federal e Fernando de Noronha (PE), são os dois únicos locais do país que não elegem prefeitos e vereadores.

Uma urna eletrônica será levada para a rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília, onde será promovida uma eleição simulada para cidadãos que circulam pelo local. Os participantes poderão manusear a urna eletrônica e escolher candidatas e candidatos fictícios.

“A ideia é mostrar a ordem de votação [Prefeito e Vereador] nas Eleições Municipais 2024, marcadas para 6 de outubro deste ano, e também conscientizar sobre a importância do voto dessas eleitoras e eleitores para defender os interesses de suas respectivas cidades”, diz a nota do TSE.

Brasília não é considerada um município pela legislação. Por isso, no lugar de vereadores e deputados estaduais, são eleitos os deputados distritais. No entanto, os representantes são escolhidos nas eleições gerais, junto com os deputados federais, senadores, governador e presidente.

Procurado, o TSE não se manifestou sobre a escolha do local.

