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TSE forma maioria para barrar candidatura de Marçal à Presidência

Corte tem placar de 4 a 0 contra registro do influenciador, que está inelegível até 2032; julgamento termina nesta sexta-feira (11)

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Um dos pontos analisados pelo TSE é a filiação partidária de MarçalUm dos pontos analisados pelo TSE é a filiação partidária de Marçal - Foto: Leandro Torres/Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria nesta sexta-feira para rejeitar o registro da candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à Presidência da República. O placar está em 4 a 0 pelo indeferimento do pedido apresentado pelo influenciador, que já está inelegível até 2032.

Relatora do caso, a ministra Estela Aranha votou contra o registro e foi acompanhada pelos ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Kassio Nunes Marques e André Mendonça. Com quatro votos, já há maioria no plenário de sete integrantes da Corte.

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Ainda faltam votar Antônio Carlos Ferreira, Dias Toffoli e Floriano de Azevedo Marques. O julgamento ocorre no plenário virtual e termina nesta sexta-feira.

Um dos pontos analisados pelo TSE é a filiação partidária de Marçal. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu o indeferimento da candidatura sob o argumento de que ele não comprovou ter ingressado no PRTB dentro do prazo exigido pela legislação eleitoral.

Segundo o Ministério Público Eleitoral, Marçal ainda estava filiado ao União Brasil em abril, quando terminou o prazo para que candidatos estivessem vinculados ao partido pelo qual pretendiam disputar a eleição.

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