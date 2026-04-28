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Roraima TSE forma maioria para cassar governador de Roraima e tornar inelegível antecessor Alvos da ação são Antônio Denarium, que renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado, e Edilson Damião, que assumiu o cargo por ser vice da chapa eleita em 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria de votos nesta terça-feira para cassar o mandato do atual governador de Roraima, Edilson Damião (União Brasil), e determinar a inelegibilidade do ex-governador Antônio Denarium (Republicanos). Denarium renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições gerais deste ano.

Eles foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-RR) por abuso de poder político e econômico nas Eleições Gerais de 2022.

O TRE ainda decretou a inelegibilidade de Denarium e determinou a realização de novo pleito para o governo de Roraima.

Nesta terça-feira, o TSE formou maioria para também declarar a inelegibilidade de Denarium por oito anos.. O julgamento foi retomado nesta terça com o voto-vista da ministra Estela Aranha.

Denarium e Damião foram condenados por usar a máquina pública para praticar ações proibidas a agentes públicos no período eleitoral, com o objetivo de obter vantagens políticas na disputa, além de fazer uso eleitoral dos programas sociais “Cesta da Família” e “Morar Melhor".

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