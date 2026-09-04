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Política TSE homologa candidaturas à Presidência; Pablo Marçal disputa eleição sob decisão judicial Empresário teve registro aprovado pela Corte, mas segue inelegível e depende de julgamento de recurso para confirmar participação definitiva na disputa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) homologou, nesta sexta-feira (4), o registro de 13 candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026. Entre os nomes aprovados está o empresário Pablo Marçal (PRTB), que poderá continuar realizando campanha e constar nas urnas enquanto aguarda uma decisão definitiva sobre sua situação eleitoral.

Marçal participa da disputa sub judice, condição que permite ao candidato manter as atividades de campanha enquanto o processo que questiona sua elegibilidade não for concluído. Com isso, ele pode pedir votos, participar da propaganda eleitoral e aparecer na urna eletrônica. O número destinado ao candidato será o 28.

A lista de candidaturas homologadas pelo TSE também inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, além do senador Flávio Bolsonaro (PL), dos governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), entre outros candidatos.

Confira os 13 nomes homologados:

Augusto Cury (Avante); Clariana Barão (DC); Edmilson Costa (PCB); Flávio Bolsonaro (PL); Hertz Dias (PSTU); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Pablo Marçal (PRTB); Renan Santos (Missão); Romeu Zema (Novo); Ronaldo Caiado (PSD); Rui Costa Pimenta (PCO); Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Partido Democrata)

Pablo Marçal

A condição de Marçal está relacionada a uma condenação referente à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Naquele período, a candidatura ficou marcada pelo chamado “concurso de cortes”, estratégia em que seguidores eram remunerados para produzir e divulgar nas redes sociais trechos de vídeos do então candidato.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) considerou que a iniciativa resultou em uma ampla distribuição de conteúdo com finalidade eleitoral e caracterizou uso indevido dos meios de comunicação social. Em dezembro de 2025, o tribunal manteve, por 4 votos a 3, a decisão que tornou Marçal inelegível por oito anos e aplicou multa de R$ 420 mil.

Em agosto de 2026, o TRE-SP rejeitou, por unanimidade, os embargos apresentados pela defesa. Posteriormente, o presidente do tribunal, desembargador José Antonio Encinas Manfré, negou o encaminhamento do recurso especial ao TSE.

Além da questão relacionada à inelegibilidade, Marçal enfrentou um impasse sobre sua filiação partidária. Em 15 de agosto, uma decisão liminar da Justiça Eleitoral regularizou provisoriamente sua filiação ao PRTB, com efeito retroativo a 4 de abril, data que atendia ao prazo mínimo de seis meses de filiação exigido pela legislação eleitoral.

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