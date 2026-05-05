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Julgamento

TSE julga contas do PSDB em campanha de Alessandro Vieira nas eleições de 2022

Caso será relatado pelo ministro Antonio Carlos Ferreira

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)  - Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar, nesta terça-feira (5), a partir das 19h, recursos que envolvem a desaprovação das contas do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em razão de irregularidades na campanha do senador Alessandro Vieira (atual MDB) nas Eleições de 2022. O ministro Antonio Carlos Ferreira é o relator do caso.

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Os recursos são contrários à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) em dezembro de 2023. Na ocasião, a Corte desaprovou as contas e condenou o PSDB à devolução de R$ 33 mil pela aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário destinados às cotas raciais – negros e pardos – na campanha eleitoral de Alessandro Vieira.

Na justificativa, o TRE-SE entendeu que o senador é branco, não pardo, como se autodeclarou nas Eleições de 2022. 

A controvérsia envolve duas supostas irregularidades: a omissão de despesas no valor de R$ 1,6 mil, relativas à contratação de serviços de filmagem e edição de vídeos, e a aplicação de R$ 33 mil de recursos do Fundo Partidário na campanha do parlamentar, sob a justificativa de que esses valores teriam sido indevidamente contabilizados como destinados às cotas raciais. 

 

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