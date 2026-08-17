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eleições 2026 TSE lança campanha para estimular participação nas eleições 2026 Vídeos e spots de áudio focam na diversidade racial e cultural do país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta segunda-feira (17) a campanha Eleições 2026 – Coisa de Pele para estimular a participação do eleitor no pleito de outubro.

Durante o lançamento, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que a campanha pretende mostrar que o eleitor é quem deve ser o protagonista das eleições:

"A ideia central é mostrar que a democracia não é um conceito abstrato. Quando uma pessoa participa, se informa, quando respeita as diferencias e, sobretudo, quando exerce livremente o direito de eleger seus representantes, temos a democracia em movimento, viva e concreta."

O nome da campanha faz uma alusão ao clássico musical Coisa de Pele, do cantor Jorge Aragão.

A campanha apresenta uma série de vídeos e spots de áudio que apostam na diversidade racial e cultural do país para conscientizar o eleitor de que votar é importante.

Além disso, a campanha apresenta vídeos para esclarecer o eleitor sobre a ordem de votação, justificativa de voto e outras informações importantes sobre o processo eleitoral.

"A música tem a capacidade extraordinária de aproximar as pessoas e nós queremos, com essa campanha, fazer o mesmo. Uma campanha próxima do eleitor, inclusiva e, acima de tudo, brasileira”, completou o ministro.

A série de vídeos já está disponível nos perfis do TSE nas redes sociais.

Eleições

O primeiro turno das eleições gerais será realizado no dia 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente.

Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

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