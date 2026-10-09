TSE manda Flávio Bolsonaro apagar posts que ligam Lula a facções

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, por unanimidade, a remoção de publicações feitas pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) que associavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a facções criminosas. A decisão do plenário fixou o prazo de 24 horas para a retirada do material do ar, sob pena de cobrança de multa diária.

A representação foi proposta pela coligação do candidato petista, sob o argumento de que as peças divulgadas imputavam ao presidente a defesa de criminosos e a proteção a facções. O relator da matéria, ministro André Mendonça, que havia negado a liminar anteriormente, reajustou o voto para alinhar seu entendimento à jurisprudência do tribunal.

Entre as peças questionadas estava um conteúdo produzido com inteligência artificial sem a sinalização exigida pela Justiça Eleitoral, além de publicações sugerindo alinhamento do adversário com organizações criminosas.

“A associação de candidato a organização criminosa desprovida de substrato fático mínimo ultrapassa os limites da crítica política e caracteriza grave descontextualização”, destacou Mendonça no voto.

O alinhamento do plenário segue precedente firmado em representação anterior, na qual o TSE aplicou multa de R$ 5 mil a Flávio Bolsonaro por acusar Lula de atuar em favor de facções durante agenda externa.

Na ocasião, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, também havia indeferido o pedido liminar por considerar a declaração dentro do debate de segurança pública, mas reajustou sua posição após o plenário decidir, por maioria, que acusações sem respaldo fático extrapolam a liberdade de expressão no processo eleitoral.

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